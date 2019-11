SG2H möchte den Bock umstoßen

An diesem Samstag gastiert mit dem TSV 1848 Bad Saulgau ein Team aus dem Mittelfeld der Handball-Landesliga bei der SG Hofen/Hüttlingen. Anpfiff in der Talsporthalle in Wasseralfingen ist um 20.30 Uhr.

Der TSV Bad Saulgau steht aktuell mit ausgeglichenen 10:10 Punkten auf dem sechsten Rang. Die vergangenen drei Partien bestritt der TSV gegen die Top 3 der Liga. Während man in Steinheim und gegen den TV Reichenbach knapp unterlag, gewann der TSV deutlich gegen den VfL Kirchheim.

Einfache Fehler werden zum Verhängnis

Nach nun drei Niederlagen in Folge hofft die SG Hofen/Hüttlingen endlich wieder Punkte zu sammeln. In den vergangenen Partien wuchs die Erkenntnis, dass man mit den meisten Gegnern lange mithalten kann.

Es gilt jedoch die einfachen Fehler in den entscheidenden Situationen abzustellen. Diese einfachen Fehler werden eben in dieser Liga gnadenlos bestraft und haben der SG2H mit Sicherheit schon den ein oder anderen Punkt gekostet. „Als Aufsteiger sind wir am Samstag erneut Außenseiter. Wir wollen uns jetzt aber für die couragierten Leistungen endlich belohnen. Wenn wir es schaffen in den hitzigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren, bin ich optimistisch, dass wir Bad Saulgau ein Bein stellen können“, zeigt sich Kreisläufer Eiberger optimistisch.

Nur Weiß fällt weiter aus

Das Trainergespann der Handballer der SG Hofen/Hüttlingen um Adam/Pharion kann bis auf den Langzeitverletzten Weiß an diesem Samstag aus dem Vollen schöpfen. Die Zuschauer können sich auf eine spannende und intensive Partie freuen, bei der die Mannschaft auf lautstarke Unterstützung ihrer Fans hofft.