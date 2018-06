SG2H: Männer müssen nachsitzen

Am vergangenen Samstag haben die Handballerinnen und die Handballer der C-Jugend SG Hofen/Hüttlingen ihre Qualifikationsspiele in der heimischen Talsporthalle ausgetragen.

Die männliche C-Jugend trat dabei zuerst gegen den TV Altenstadt II an. Die Mannschaft von Heiko Huber und Achim Eiberger legte einen guten Start aufs Parkett und konnte mit 5:2 in Führung gehen. Diese Führung konnte über die gesamte Spielzeit gehalten werden. Am Ende stand ein 14:11-Sieg zu Buche. Im zweiten Spiel gegen die TG Geislingen hatten die Gäste den deutlich besseren Start und führten schnell mit 5:1 und gewannen am Ende auch mit 16:7. Damit muss die männliche C-Jugend im Kampf um die Bezirksliga nachsitzen. Hat aber über die Platzierungsspiele noch die Möglichkeit das gesteckte Ziel zu erreichen.

Die weibliche C-Jugend hatte die HVW-Qualifikation erreicht. Nach den deutlichen Niederlagen am vergangenen Wochenende wollte man sich vor heimischen Publikum nochmal teuer verkaufen.

Und die Mädchen der SG2H zeigten, dass sie sich schnell an die höheren Anforderungen anpassen können. Im Gegensatz zur Vorwoche wurden die Spiele gegen die SG Schorndorf (11:14), den VFL Pfullingen und die HSG Deizisau/Denkendorf (jeweils 7:14) deutlich knapper verloren. Der Nachwuchs zeigte dabei eine kämpferische Leistung. Diese lässt für die kommende Handball-Bezirksligasaison hoffen.