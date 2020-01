SG2H: Leichtfertige Abschlüsse

Am vergangenen Sonntag empfingen die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen den derzeitigen Tabellenführer TV Reichenbach. Die SG2H unterlag dem Favoriten mit 23:29 (10:16).

Zu Beginn der ersten Hälfte fanden die Handballer der SG2H sowohl im Angriff, als auch in der Abwehr nicht ins Spiel. Erst nach fünf Minuten konnte man durch Hügler den ersten Treffer verbuchen. Nach gut zwölf Minuten beim Stand von 2:4 sah sich Trainer Adam gezwungen die erste Auszeit zu nehmen. Diese zeigte zunächst Wirkung und man konnte den Rückstand wieder auf ein Tor verkürzen, jedoch verhinderten zu viele Fehlwürfe eine Führung. In der Abwehr fehlte ebenfalls der Zugriff und man fand kein Mittel gegen die lang ausgespielten Angriffe der Reichenbacher. Gegen Ende der ersten Halbzeit vermehrten sich auch technische Fehler im Angriff, weshalb man mit einem 10:16-Rückstand in die Pause ging.

Nach Wiederanpfiff zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Zwar hatte man immer wieder die Chance den Rückstand zu verkürzen und konnte sich nach einem Doppelschlag durch Linsenmaier wieder auf vier Tore herankämpfen, doch führten zu leichtfertig abgeschlossene Angriffe zu Ballverlusten.

Im Angriff des TV Reichenbach waren es vor allem die gut aufgelegten Rückraumspieler, die immer wieder zum Torerfolg kamen. Am Ende mussten sich die Männer um Kapitän May mit 23:29 geschlagen geben. In der kommenden Trainingswoche gilt es nun sich vollkommen auf das nächste Spiel gegen Friedrichshafen-Fischbach zu konzentrieren um die ersten Punkte einzufahren.