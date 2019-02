SG2H legt im Spitzenspiel nach

Am vergangenen Samstag ist es in der Wasseralfinger Talsporthalle zum Duell Zweiter gegen Vierter der Handball-Bezirksliga gekommen. Die zweitplatzierte SG Hofen/Hüttlingen behielt beim 30:27-Erfolg über den TSV Bartenbach beide Punkte.

Nach dem deutlichen Sieg gegen den TV Brenz in der vergangenen Woche, wollte die SG Hofen/Hüttlingen gegen den TSV Bartenbach unbedingt nachlegen. Zu Beginn fanden die Angreifer der SG2H jedoch nicht ins Spiel. Im Angriff agierte die SG2H zu behäbig und auch die Wurfqualität ließ zu wünschen übrig.

Starker Rückhalt

Es war einer guten Abwehrarbeit und dem gut aufgelegten Torhüter Neukamm zu verdanken, dass diese Schwächephase nur einen 2:5-Rückstand nach zehn Minuten zur Folge hatte.

Yannik Haas trug nun mit drei Treffern aus der zweiten Reihe maßgeblich dazu bei, dass mit dem 6:6 der Spielstand bereits wieder ausgeglichen werden konnte. Bis zur Pausensirene konnte sich keine Mannschaft mehr absetzen. Jedoch konnte die SG2H ihre Abschlussschwäche nicht komplett abstellen und so ging es mit einem knappen 12:13-Rückstand in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff steigerte sich der grün-rote Abwehrverband nochmals. Zuerst wurde ausgeglichen, dann übernahmen die Mannen des Trainerduos Pharion/Adam die Führung. Von den ersten zehn Treffern nach Wiederanpfiff gingen acht auf die Konten von May und dem Linkshänder Böhm.

Fünf Tore vorn

Diese beiden waren somit entscheidend daran beteiligt, dass sich die Handballer vom Kappelberg und aus dem Kochertal mit fünf Toren absetzen konnten. Beim 27:21 in der 50. Minute war die Partie vermeintlich entschieden.

Das dachten sich wohl auch die Spieler der SG Hofen/Hüttlingen. Durch drei technische Fehler und daraus folgende Gegentore witterte der TSV Bartenbach nochmals Morgenluft. Die SG2H wackelte zwar kurz, sie stürzte aber nicht. Am Ende siegte die SG2H verdient mit 30:27 Toren. Am kommenden Samstag gastiert mit dem TV Treffelhausen ein weiterer schwerer Brocken in der Limeshalle in Hüttlingen.