SG2H klar der Herr im eigenen Haus

Zum ersten Rückrundenspiel haben die Bezirksliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen den TV Brenz in der heimischen Talsporthalle zu Gast gehabt. In einer fairen Partie sicherte sich die SG Hofen/Hüttlingen mit 39:26 beide Punkte.

Nach der langen Winterpause gingen die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen hochkonzentriert in die erste Partie. Mit einer offensiven 3-2-1-Deckung versuchte die SG2H die Angreifer des TV Brenz frühzeitig unter Druck zu setzen. Die Abwehr um den wiedergenesenen Yannik Haas konnte so einige einfache Ballgewinne generieren und in Kontertore ummünzen.

So startete die SG2H mit einem 4:0-Lauf in das Spiel. Der Vorsprung konnte bis zum 9:2 in der 13. Minute durch Trögele weiter ausgebaut werden. Auf Brenzer Seite war es der starke Martin Mäck, der mit sechs Treffern den Abstand bis zur Pause konstant halten konnte. Mit einer beruhigenden 17:11-Führung ging es in die Kabine.

Nach Wiederanpfiff erhöhte die SG2H schnell durch den Routinier Strobel sowie Kreisläufer Eiberger auf zehn Tore. Die Partie war damit bereits entschieden. Coach Pharion war zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge: „Wir konnten allen Spielern ausreichend Spielanteile geben. Es freut mich, dass meine Jungs diese auch nutzen konnten. Es spricht für die Ausgeglichenheit der Mannschaft, dass sich jeder Feldspieler in die Torschützenliste eintragen konnte.“

Einziger Kritikpunkt war die mangelnde Konsequenz im Abwehrverhalten gegen Ende des Spiels. Letztlich siegte die SG Hofen/Hüttlingen in einer äußerst fairen Partie verdient mit 39:26-Toren.