SG2H kann es doch

Nach dem finalen Wurf von Dorian Trögele waren allein die mitgereisten Fans der SG Hofen/Hüttlingen im Sportzentrum Kuhberg zu hören. Anschließend gab es kein halten mehr für die Spieler und Verantwortlichen: Mit dem 24:26 sammelten die Handballer die Punkte neun und zehn in der Landesliga. „Es hat heute Spaß gemacht“, sagte der erneut starke Rückhalt Philipp Neukam und fügte an: „Es gab viele Fehler, aber auch ein spannendes Spiel für die Zuschauer.“

Söflingen konnte den ersten Angriff sicher im Tor unterbringen und spielte von Beginn an mit viel Selbstvertrauen. Die SG2H konnte bis zum 2:2 in der fünften Minute immer wieder ausgleichen, leistete sich anschließend jedoch immer wieder einfache Fehler oder scheiterte am gegnerischen Torhüter. Trainer Adam nahm deshalb nach einem 3:0-Lauf in der zehnten Minute die erste Auszeit. Die gefallenen Worte zeigten Wirkung, denn danach gelang der SG2H in der 17. Minute der 6:7-Anschlusstreffer und kurz vor der Halbzeit der 9:9-Ausgleich durch Maximilian Funk. Mit 12:11 ging es in die Pause. Das Team um Kapitän May kam besser aus der Pause und konnte durch Treffer von Trögele, Bäuerle und dem sicheren Sieben-Meter Schütze (traf acht Mal bei acht Versuchen) Eiberger in der 36. Minute in Führung gehen. Entsprechend dem Verlauf der gesamten Partie gelang es der SG2H nicht die Führung zu halten, weshalb Söflingen immer wieder in Führung gehen konnte. „In dieser Phase haben wir hinten eher geschmust und hatten zum Glück Stefan Linsenmaier der vorne wichtige Tore erzielt hat“, sagte der glückliche Funk.

Spannende Schlussphase

In einer spannenden Schlussphase konnte Söflingen durch Patrick Klöffel wieder in Führung gehen, sich jedoch nie mehr als zwei Tore (57. Minute) absetzten. Angeführt von Dorian Trögele und einer doppelten Überzahl konnte der Rückstand zunächst ausgeglichen und in der 59. Minute zum 24:23 umgedreht werden. Die Auszeit der Gäste zeigte keinen Erfolg und somit gelang dem Team von Trainer Adam der erste Auswärtserfolg in dieser Saison.