SG2H-Jugend: Wieder kein Sieg

Aalen (an) - Auch gegen die JSG Neckar-Kocher haben die A-Jugend-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen in der Württemberg-Oberliga keinen Sieg eingefahren. Ein ordentliches Spiel mit der richtigen Einstellung reichte nicht. Am Ende stand eine 30:33-Niederlage. Ein Sieg wäre immens wichtig gewesen, damit endlich die Leichtigkeit der ersten Rundenspiele zurückkehrt.

Nach dem Start auf Augenhöhe und einem 4:4 in der 8. Minute war die Hoffnung auch bei den zahlreich mitgereisten Fans groß. Doch dann schlichen sich wieder Fehler in der Abwehr ein und im Angriff fehlte bei mehreren Pfostentreffern das nötige Glück. Über ein 8:12 konnte man sich aber mit schönen Treffern vom Kreis auf den Halbzeitstand von 14:16 heranarbeiten.

Nach der Halbzeit schaffte die SG2H sogar den Ausgleich zum 18:18. Allerdings konnte der Angriff des Gegners über die Mitte und den Kreis während des gesamten Spiels nie konsequent unterbunden werden. Allein in der zweiten Halbzeit musste die Abwehr von diesen Positionen über zehn Tore hinnehmen. Mitte der zweiten Halbzeit, beim Stand von 26:21 für Neckar-Kocher, wurde der eigene Angriff wieder deutlich effektiver, denn das Spiel über den Kreis konnte erneut mehrmals erfolgreich abgeschlossen werden. Mit einem knappen Rückstand von nur zwei Toren, drei Minuten vor Schluss und einem Mann Überzahl hatten die Jungs gute Aussichten auf einen erfolgreichen Abschluss der Partie. Doch in der Folge wurden drei freie Würfe vergeben und auch die restlichen Angriffe zu überhastet erfolglos abgeschlossen. Wiederum mussten sich die A-Junioren der SG Hofen/Hüttlingen gegen einen direkten Konkurrenten geschlagen geben und bleiben damit weiterhin im Tabellenkeller der Württemberg-Oberliga. Die letzte Chance, um mit einem Erfolg in die Winterpause zu gehen, kommt an diesem Samstag (17 Uhr) bei der JH Flein/Horkheim.