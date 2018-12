SG2H-Jugend: Auswärts gegen Flein-Horkheim gefordert

Im letzten Spiel in diesem Jahr treffen die A-Junioren-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen in der Württemberg-Oberliga am Samstag auswärts auf die Mannschaft von JH Flein-Horkheim.

Die Gastgeber stehen derzeit mit 8:12-Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz und somit zwei Plätze vor der SG2H. Bereits im Hinspiel mussten sich die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen vor heimischem Publikum mit 21:32 geschlagen geben. Um ein derartiges Ergebnis im Rückspiel zu verhindern, sollte die Abwehrarbeit deutlich gesteigert und die Chancenausbeute erhöht werden. Vor allem die Aggressivität und die Konzentration muss von Anfang an hochgehalten werden, sodass man nicht durch eigene Fehler schnell ins Hintertreffen gelangt. Durch gute Zusammenarbeit, vor allem in der Abwehr, wollen die Grün-Roten Jungs nach fünf Spielen ohne Sieg wieder einmal punkten. Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr in der Stauwehrhalle in Horkheim.