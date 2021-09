SG2H: In letzter Sekunde die Konzentration verloren

Spannender hätte das erste Württembergligaspiel in der heimischen Limeshalle der ersten Handball-Damenmannschaft SG Hofen/Hüttlingen nicht sein können. Mit dem Spielstand 24:24 erklang am vergangenen Samstag der Schlusspfiff gegen den HB Ludwigsburg.

Vor vollbesetztem Publikum schwappten die Emotionen im Heimspiel der Grün/Roten über. Überwältigt vor solch mitfieberten Zuschauern gelang es dem Team von Simon Oppold und Manuel Ilg über weite Strecken das Spiel anzuführen. Durch eine überhastete Aktion in den letzten 14 Sekunden verschuldete die SG das Unentschieden. Heldin des Tages war ganz klar die Kapitänin Alica Eiberger, die nach dem letzten Treffer der Partie für Ihr Team gegen Ludwigsburg sich den Ellenbogen auskugelte. Hoch konzentriert startete die SG Hofen/Hüttlingen ins Geschehen. Mit dem ersten Treffer in der 3. Minute durch Mona Bauer begannen die SG2H-Mädels um Eiberger einen starken Auftritt.

Die erste Auszeit nahm der HB in der 19. Minute bei einem Spielstand von 10:5. Trainer Oppold motivierte das Team mit den Worten: „Das ist Teamleistung, das ist Handball, so ist alles möglich.“ Doch die SG erlitt kurz vor der Halbzeitpause einen leichten Einbruch. Jedoch gingen die Grün/Roten dank einem hart erkämpften Wurf von Anne Schlossbach mit einem Tor Vorsprung in die Halbzeitpause.

Das Trainergespann der ersten Damenmannschaft, spürte dass an diesem Tag das Team gut aufgelegt war und legten den Fokus der Halbzeitbesprechung ganz klar auf ein Ziel: „Der, der am Ende den größeren Willen hat, der wird heute siegen.“ Mit einem erneuten Aufschwung von Euphorie betrat die Mannschaft das Feld zur zweiten Runde. Mit der Startaufstellung versuchte man nochmals den Flow der ersten Minuten heraus zu kitzeln. Lisa Marie Hirzel trieb ihre Abwehr Formation lauthals an. Durch frühzeitiges Foul wurde somit des Öfteren der Angriff der HB Ludwigsburg abgewiesen. Im heimischen Tor stand in der ersten Halbzeit standhaft die junge talentierte Barbara Fürst und wurde in der Zweiten durch die alt bekannte Lisa Fleischer abgelöst. Mit vielen unglaublichen Paraden half Fleischer der SG das Spiel weiterhin anzuführen. Ein solides 20:16 zeigte der Spielstand in der 45 Minute an. Die nächsten folgenden acht Minute wurde das Team von Oppold/Ilg eines Bessern belehrt. Schnelle Abschlüsse, unkontrollierte Abwehr Aktionen und am Ende eine Rote Karte für Lisa Marie Hirzel machte es der SG schwer. Einen schwerer Kampf lieferten sich die Württembergerligisten ab der 54. Minute bis hin zum Ende. Während sich die gegnerische Torhüterin am Knie verletzte und mit dem Notarzt abgeholt wurde, passierte auch das Unglück bei Alica Eiberger. Geschockt kurz vor Ende wollte die SG2H für ihren Kapitän den Sieg. Ein Tor in Führung mussten die SG lediglich 14 Sekunden im Angriff überbrücken, um die Partie für sich zu entscheiden. Ein zu schneller Abschluss machte den Heimischen einen Strich durch die Rechnung. Durch einen Gegenstoß in der letzten Sekunde wurde das Unentschieden besiegelt.