SG2H in der Quali

Wieder zwei Teams der SG Hofen/Hüttlingen bestreiten an diesem Wochenende ihre Qualifikationsrunde für die kommende Saison. Der männlichen A-Jugend steht dabei eine weite Auswärtsreise bevor, während die männliche C-Jugend Heimrecht in der Limeshalle hat.

Die männliche C-Jugend von Heiko Huber und Achim Eiberger muss dabei Gruppenerster werden. Im ersten Spiel des Tages trifft die SG2H auf die SG Herbrechtingen/Bolheim. Danach gilt es noch die SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch, die HSG Wangen/Börtlingen und die TSG Eislingen zu schlagen. Da es nur noch einen Platz in der Bezirksliga gibt, schafft es nur der Sieger dieser Fünfergruppe in die höchste Liga des Bezirks. Damit steht der C-Jugend eine kleine Mammutaufgabe bevor.

Die männliche A-Jugend der SG2H reist am Samstag nach Mundelsheim. In der ersten Runde auf HVW-Ebene begegnet man dem TV Spaichingen, dem gastgebenden TV Mundelsheim und zum Abschluss auf die SG Untere Fils. Das Turnier in der Käsberghalle stellt dabei ebenfalls eine große Herausforderung dar. Aufgrund des schlechten Abschneidens der württembergischen Teams in der Qualifikation zur Jugendbundesliga zieht nur der Gruppensieger sicher in die Württembergoberliga ein. Eine Platzierungsrunde wird es voraussichtlich nicht geben.