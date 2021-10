SG2H-Herren starten in die Saison

An diesem Samstag fängt nun auch endlich für die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen die neue Saison an. Durch fehlende Schiedsrichter konnte das auf vergangenen Samstag angesetzte Spiel gegen die TG Biberach nicht stattfinden. Mit der SG Lauterstein 2 bekommt man es mit der zweiten Garde des Württembergligisten und somit einer spannenden Mannschaft zu tun. Das Spiel beginnt um 20 Uhr in der Kreuzberghalle in Lauterstein-Nenningen.

Somit werden der Rückkehrer Dominik Anlauf und Neuzugang Paul Bürgermeister erst eine Woche später als geplant ihr Debüt geben. Die SG Lauterstein 2 konnte sich bereits letzte Woche, beim 43:22 gegen die noch punktlose HSG Friedrichshafen-Fischbach, eindrucksvoll präsentieren. „Es gilt die kompakte 6:0-Abwehr der Lautersteiner in Bewegung zu bekommen und dem Spiel den eigenen Stempel aufzudrücken“, so Trainer Sebastian Adam. „Wir müssen uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren und dürfen uns nicht aus der Ruhe bringen lassen.“, fügt Co-Kapitän Funk mahnend an.

„Wir sind nach dem abgesetzten Spiel noch heißer als letzte Woche schon und freuen uns endlich in den Spielbetrieb eingreifen zu können.“, beschreibt Routinier Linsenmaier die Motivation im Lager der Männer vom Kappelberg und aus dem Kochertal. Am Samstag muss auf Kapitän Felix May verzichtet werden. Die Mannschaft hofft auf zahlreiche Fans, die sie beim schweren Auftakt unterstützen. Zutritt zur Halle wird nur nach Vorlage eines 3G-Nachweises und nach Angabe der Kontaktdaten gewährt.