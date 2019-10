SG2H-Herren: Nichts zu holen für die Österreicher

Die Handball-Landesliga-Herren der SG Hofen/Hüttlingen empfingen die BW Feldkirch aus Österreich in der heimischen Talsporthalle. Die SG2H konnte sich die nächsten Punkte in der Landesliga sichern und gewannen mit 34:26. Sehr nervös startete der letztjährige Bezirksligist gegen Feldkirch. Die Gäste erzielten die ersten Treffer und gingen mit 2:0 in Führung. Es dauerte bis zur achten Minute ehe die SG ihren ersten Treffer erzielen konnten.

Bis zur 20. Minute sah man ein ausgeglichenes Handballspiel. Die Führung pendelte nun hin und her und keiner der beiden Mannschaften konnte sich absetzen. In dieser Phase war Torhüter Neukamm ein großer Rückhalt. Die letzten zehn Minuten vor der Pause gehörten der SG. Aus einer stabilen Abwehr und schnellem Umschaltspiele konnte man nun leichte Tore erzielen und ging mit einer acht Tore Vorsprung in die Pause (16:8).

Auch im zweiten Durchgang knüpften die SGler an ihre gute Vorstellung an, in der Abwehr wurde leidenschaftlich gekämpft und Philipp Neukamm parierte einige Bälle. So holte man sich durch druckvolles Angriffsspiel bis zur 46. Spielminute einen deutlichen zehn Tore Vorsprung (26:16).

Feldkirch profitiert

In den letzten Spielminuten profitierte die BW Feldkirch von einigen Unkonzentriertheiten und technischen Fehlern der SG und konnten dadurch noch ein paar Tore aufholen. Am Ende gewann die SG Hofen/Hüttlingen verdient mit 34:26. Nun gilt es, in der kommenden Trainingswoche, auf die gezeigte Leistung aufzubauen, um das nächste Auswärtsspiel am Samstag gegen die SG Herbrechtingen/Bolheim ebenfalls erfolgreich gestalten zu können.