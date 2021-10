SG2H-Herren mit Pleite zum Auftakt

Am vergangenen Samstag hat für die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen das erste Spiel der Saison auf dem Programm gestanden. Das Spiel fand auswärts in der Kreuzberghalle in Lauterstein-Nenningen gegen die SG Lauterstein II statt. In einer intensiven Partie setzte sich die SG Lauterstein II am Schluss mit 25:22 durch.

Es war von Beginn an klar, dass dies kein einfaches Spiel werden würde, da die Württembergliga-Reserve der SG Lauterstein mit einem sehr deutlichem Sieg in die noch frische Landesliga-Saison gestartet ist. Vor Allem die beiden Abwehrreihen konnten zu Beginn der Partie überzeugen und so sah sich Trainer Sebastian Adam bereits nach 19 Minuten beim Spielstand von 7:5 zu einer Auszeit gezwungen um dem Angriffsspiel neue Impulse zu verleihen. Infolgedessen konnten die Männer vom Kappelberg und aus dem Kochertal das Spiel in Minute 24 ausgleichen. Jedoch brachte wenige Sekunden später eine unglückliche Disqualifikation gegen Hendrik Hügler viel Unruhe in die Landesliga-Begegnung. Bis zur Halbzeit konnte sich dann keine Mannschaft mehr absetzen und beim Spielstand von 12:12 wurden schließlich die Seiten gewechselt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit agierten die Gastgeber abgezockt und setzten sich in der 40. Minute mit einer Vier-Tore-Führung zum 18:14 ab. Auch hier musste Trainer Sebastian Adam wieder eine Auszeit nehmen, um den Lauf der Lautersteiner zu stoppen. Im Anschluss wurde durch zwei Tore von Simon Kraus der Abstand sofort verkürzt. Jedoch hielt der Aufschwung zu kurz an und die SG Lauterstein II zog auf sechs Tore davon. Dieser Abstand konnte bis Spielende dann noch auf drei Tore zum Endstand von 25:22 verkleinert werden. Für die SG2H gilt es nun diese Partie abzuhaken und den Blick auf den kommenden Gegner zu richten. Bereits an diesem Samstag kommt die HSG Friedrichshafen-Fischbach in die heimische Talsporthalle.