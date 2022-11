SG2H-Herren mit 22:22 in Bad Saulgau

Mit einem gut gefüllten Fanbus sind die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen zum Auswärtsspiel nach Bad Saulgau aufgebrochen. Am Ende steht ein 22:22 auf der Anzeigetafel.

Zu Beginn des Spiels zeigte die SG2H eine ansprechenden Leistung, mit dieser bis zur 15. Minute eine 7:2 Führung herausgespielt werden konnte. Bis dahin spielte die SG2H den Gegner regelrecht schwindelig. Der Trainer der Gastgeber zog daraufhin die Reißleine und nahm die Auszeit, um einen Bruch ins Spiel zu bringen. Dies sollte auch gelingen, denn in der Folge zeigte sich der Gegner mit einem anderen Gesicht. Die Abwehr des TSV Bad Saulgau war nun aggressiver und die Angriffe waren wesentlich durchschlagskräftiger. Vor allem Rückraumschütze Marc Kuttler bereitete der SG2H immer wieder Probleme. Mit sechs Toren in Folge ging der TSV dann in der 22. Minute mit 8:7 erstmals in Führung. Von nun an war es ein Spiel auf Augenhöhe und beim Stand von 11:9 für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Anpfiff konnte der Gegner seine Führung zunächst auf 14:10 ausbauen. Die SG2H stellte nun die Abwehr auf eine offensivere Variante um und konnte somit wieder Bälle für sich gewinnen. Tor um Tor kämpfte sich Hofen/Hüttlingen heran und erzielte in der 58.Minute die 22:21-Führung. Durch eine überragende Parade vom gegnerischen Torwart in der letzten Minute, wahrte sich der TSV noch die Chance auf den Ausgleich. Bad Saulgaus Trainer reagierte sofort und nahm die Auszeit. Der TSV warf nun alles in die Waagschale und spielte die letzten Sekunden ohne Torhüter und mit dem siebten Feldspieler. Dieser Plan sollte aufgehen und die Hausherren erzielten kurz vor der Schlusssirene den Ausgleich und besiegelte das Remis. „Das Unentschieden ist gerecht. Wenn man aus Bad Saulgau einen Punkt mitnimmt, muss man zufrieden sein. Auch mit dem Saisonstart mit 5:3 Punkten bin ich zufrieden“, resümierte SG2H-Trainer Matthias Haas.