SG2H-Herren gewinnen das Topspiel

In der Hüttlinger Limeshalle ist ein temporeiches Handball-Landesliga-Topspiel ausgetragen worden. Die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen konnten aufgrund von 60 Minuten Vollgashandball und einer kompakten Mannschaftsleistung, die wichtigen beiden Punkte im Heimspiel gegen Söflingen sichern. Die SG2H-Herren feierten einen 36:30-Erfolg. Bis auf den verletzten Abwehrchef Hügler, konnte das Trainergespann Haas/Jörg aus den Vollen schöpfen.

Das Spiel begann wie zu erwarten war, mit viel Tempo. Beide Mannschaften drückten enorm aufs Gaspedal, wobei dabei der SG2H zu viele technische Fehler unterliefen – und diese durch Söflingen sofort bestraft wurden. Von 5:2 in der fünften Minute bis hin zum 12:8 in der 18. Minute hatte Söflingen die Oberhand, weshalb Haas die erste Auszeit für sein Team nahm.

Die Ansprache wurde vollends umgesetzt und die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen konnten Söflingen II durch das hohe Tempo, sowie einer stabilen Abwehr zu immer mehr Fehlern zwingen. Folglich konnten man kurz vor der Pause den Ausgleich zum 18:18 erzielen und mit diesem in die Halbzeit gehen. In der Halbzeit gab Trainer Haas zu vor, das Tempo aufrechtzuerhalten und weiterhin gallig in der Abwehr zu agieren. Diese Worte setzten die Männer um Kapitän May in Form eines 4:0-Lauf sofort um. Söflingen war bereits fünf Minuten nach dem Seitenwechsel zur zweiten Auszeit gezwungen. Das Spiel verlor keineswegs an Tempo und es ging im offenen Schlagabtausch hin und her.

Söflingen hielt hartnäckig dagegen und konnte einen größeren Rückstand verhindern. Beim Stand von 30:27 in der 54. Minute nahm die SG2H eine Auszeit, um sich auf die anstehende Crunchtime vorzubereiten. Auch dieser Ansprache konnten die Gastgeber umsetzen und bestraften jeden kleinen Fehler der Gäste umgehend. Bis zum Schlusspfiff konnte der Vorsprung noch auf sechs Tore ausgebaut werden, sodass am Ende die Anzeigetafel beim 36:30 stehen blieb. „Hervorragend finde ich, dass wir sowohl temporeich als auch geduldig im Angriff gespielt haben. 36 Tore in einem Spiel, ist eine super Ausbeute. Abwehrtechnisch konnten wir uns in der zweiten Halbzeit auch nochmals verbessen und dadurch nur zwölf Tore in den letzten 30 Minuten zulassen“, kommentiert der zum Man of the Match gewählte Dorian Trögele das Spiel.