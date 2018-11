Der achte Sieg in Folge ist für die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen eine ganze schwere Geburt gewesen. In einer umkämpften und teilweise ruppigen Partie bestand der Spitzenreiter die Reifeprüfung bei einem stark kämpfenden Aufsteiger SG Herbrechtingen/Bolheim mit 24:20 (9:9). Mit 18:2 Punkten fiebert man nun dem Spitzenspiel kommenden Samstag gegen den TV Jahn Göppingen (16:2 Punkte) entgegen.

Knapp elf Minuten dauerte es bis Dorian Trögele das 2:0 erzielen konnte. Zwar konnte man die Hausherren in dieser Phase durch eine aggressive Abwehr sowie Schlussmann Philipp Neukamm zu einigen Fehlwürfen zwingen, scheiterte jedoch ebenso häufig ganz frei am stark aufspielenden Gästetorhüter. Es war zu erwarten“, konstatierte Kapitän Maximilian Funk, „dass das hier kein Spaziergang wird. Wir haben uns dann gleich schwergetan, in das Spiel zu finden.“ Herbrechtingen witterte auf der Gegenseite seine Möglichkeit und glich in der 13 Minute erneut zum 3:3 aus.

Geduldiger agieren

Die Trainer Pharion/Adam nahmen eine Auszeit, um ihren Spielern klar zu machen, dass man im Angriff geduldiger und zielstrebiger abschließen müsse, um in Herbrechtingen zu gewinnen.

Und dies zeigte Wirkung, durch Jan Eglauer konnte man den dritten Treffer in Folge erzielen und sich auf 6:3 absetzen. Doch auch die darauffolgende Auszeit der Heimmannschaft ging auf und Herbrechtingen kam in der 25. Minute wieder auf ein Tor zum 6:7 ran, nutzte die teilweise doppelte Unterzahl der Gäste und glich kurz vor der Halbzeit zum 9:9 aus.

Funk: „Das war keine so einfache Situation in der Kabine. Wir haben uns aber gesagt, dass wir ruhig bleiben und 110 Prozent geben müssen.“ Das gelang jedoch nur teilweise, Herbrechtingen schaffte nämlich immer wieder den Ausgleich. Nun wurden allerdings die vielen Fehlwürfe vor der Pause besser genutzt und die Effektivität stieg deutlich.

Auch deshalb konnte Marco Grupp in der 41. Minute erneut einen Drei-Tore-Vorsprung erzielen. Als dann Dominik Anlauf in der 4.7 Minute zum 20:15 traf, dachte sich wohl der ein oder andere, dass das eine Vorentscheidung gewesen sei. Von wegen. Nicht in diesem Spiel, vorne wurden die Angriffe mit Halbchancen beendet und hinten bekam man nicht den nötigen Zugriff. So konnte Herbrechtingen in der 50. Minute nochmal auf drei Tore verkürzen. Fünf Minuten vor Ende konnte Dorian Trögele mit seinem fünften Treffer dann doch alles entscheiden.

Zum achten Mal hintereinander. Auch an einem Tag, an dem es nicht so recht laufen wollte und der Gegner eine gute Saisonleistung abrufen konnte. Am Ende war der Jubel bei der SG Hofen/Hüttlingen über den 24:20-Erfolg groß.