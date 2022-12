SG2H-Herren beim SC Lehr gefordert

An diesem Samstag gastieren die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen bei der SC Lehr. Die Gastgeber stehen mit 2:14 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Anpfiff ist in der Sporthalle Ulm Nord um 19.30 Uhr.

Nachdem die Hausherren in ihrem letzten Spiel einen Sieg eingefahren haben, sind diese sicherlich gewillt, direkt nachzulegen. Mit einer einwöchigen Spielpause konnte sich die SC Lehr zudem optimal auf die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen einstellen. In den vergangenen Wochen musste das Trainergespann Haas/Jörg mehrfach auf einige Akteure verzichten. Nichtsdestotrotz konnte man dem Tabellenführer TV Gerhausen einen Punkt abnehmen. In der darauffolgenden Woche dominierte man mit einer erneut ersatzgeschwächten Mannschaft das Spiel in Biberach lange Zeit, ehe der Kräfteverschleiß zu hoch wurde. Das Spiel wurde daher nach langem Kampf mit 33:35 verloren.

Ein wichtiger Faktor im Spiel gegen Lehr wird sein, aus einer agilen und kompakten Abwehr ins gewohnte Tempospiel zu kommen. Dieses wird im anstehenden Spiel von noch größerer Bedeutsamkeit sein, da in der Heimspielstätte des SC Lehr ein absolutes Harzverbot herrscht. „Die letzten Wochen waren sehr schwierig für uns, da einige Spieler krankheits- beziehungsweise berufsbedingt gefehlt haben. Wir müssen uns auf unsere alten Tugenden besinnen und auf unser Tempospiel zurückgreifen. Des Weiteren dürfen wir uns nicht von der Harzthematik beirren lassen“, so Paul Bürgermeister.