SG2H-Herren: Auf Absage folgt das Derby

Nachdem am vergangen Sonntag das Spiel gegen den HC Hohenems wegen der andauernden Corona-Pandemie ausgefallen ist, steht für die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen an diesem Samstag das nächste Spiel an. Anpfiff zum Derby gegen die SG Herbrechtingen/Bolheim ist um 20:30 Uhr in der heimischen Talsporthalle.

Die Spielgemeinschaft aus Herbrechtingen und Bolheim steht nach fünf Spielen mit 4:6 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Ihr letztes Spiel bestritt die Mannschaft mit dezimierten Kader gegen die Verbandsligareserve der MTG Wangen II. Dort mussten sie sich mit 23:32 geschlagen geben. Im Gegensatz dazu gewann die SG Hofen/Hüttlingen ihr letztes Spiel nach durchwachsener Leistung mit 26:21 und konnte so die Punkteausbeute auf 6:2 erhöhen. Trotzdem gilt es den Gegner nicht zu unterschätzen.

Um im nächsten Spiel ebenfalls erfolgreich zu sein, gilt es für die Mannschaft um Trainergespann Adam/Eglauer, die Leistung zum vorherigen Spiel deutlich zu steigern. Man möchte mit einer agilen und soliden Abwehr, sowie hohem Tempo Ballgewinne generieren und so einfache Tore erzielen. Im Positionsangriff gilt es, die Defensive der Gäste in Bewegung zu bringen und geduldig auf die Lücke zu warten. Ein wichtiger Faktor wird in dem Heimspiel auch das Publikum darstellen. Deshalb hofft die Mannschaft auf lautstarke Unterstützung der Anhänger, um die gestartete Siegesserie auszubauen.

Zutritt zur Halle kann nur nach Vorlage eines 2G-Nachweises und nach Angabe der Kontaktdaten per Luca- oder EventTracer-App gewährt werden.