SG2H-Handballer gewinnen deutlich

Am vergangenen Sonntag sind die Bezirksliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen in Heubach angetreten. Dank einer starken ersten Halbzeit war der 30:23-Auswärtssieg nie gefährdet.

Die Vorzeichen vor dem Spiel waren klar. Die SG2H musste unbedingt auswärts beim 1. Heubacher HV gewinnen, um weiterhin ein Wörtchen in der oberen Tabellenregion mitreden zu können. Die Mannschaft war gewillt, von Beginn an keine Zweifel an diesem Vorhaben aufkommen zu lassen. Durch gut ausgespielte Angriffe sowie konsequentem Abwehrverhalten konnten die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen sich schnell absetzen und lagen zu Mitte der ersten Halbzeit bereits mit sechs Toren in Front (4:10, 15. Minute). Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit fanden die Heubacher Handballer keine Mittel gegen die gut stehende Abwehrreihe der SG2H.

Lediglich sieben Mal musste Schlussmann Sauer in den ersten 30 Minuten hinter sich greifen, relativ komfortabel war demnach auch der Zehn-Tore-Vorsprung zur Halbzeit (7:17). In der Halbzeitpause forderte das SG2H-Trainerduo Pharion/Adam, keinesfalls nachzulassen und die Leistung der ersten Halbzeit konsequent zu bestätigen.

Diesem Anspruch konnte die Mannschaft, teilweise wohl auch dem deutlichen Vorsprung geschuldet, in der zweiten Halbzeit nicht gerecht werden. Zu oft wurde im Angriff schlecht abgeschlossen und auch in der Abwehr wurde dem 1.HHV ungewohnt großzügige Räume gestattet. Dadurch schmolz der Vorsprung der Grün-Roten zwar zeitweise bis auf sechs Tore Differenz ein (18:24, 47. Minute), der Auswärtssieg war jedoch zu keiner Zeit in Gefahr. Weiter geht es bereits am kommenden Samstag, dann empfängt die SG2H in der Talsporthalle die Turnerschaft aus Göppingen.