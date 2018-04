SG2H gewinnt einseitiges Spiel gegen Heidenheim

Am vergangenen Samstag haben die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen im nun vorletzten Spiel der Bezirksligasaison einen ungefährdeten Sieg gegen den Heidenheimer SB erzielen können. Eigentlich sollte das Spiel gegen Heidenheim das letzte Spiel der Saison sein. Da aber der Einspruch des TV Treffelhausen erfolgreich war, kommt es am Mittwoch zum Endspiel um den Relegationsplatz in der Bezirksliga.

Dennoch war den Spielern und Trainer der SG klar, dass eine Niederlage gegen Heidenheim das Ende der Aufstiegshoffnungen bedeuten würde. Daher startete die SG2H hochmotiviert in die Partie. Jede gelungene Aktion wurde von Spielern und Publikum gefeiert und so gelang es, sich bereits nach zehn Minuten einen 5:1-Vorsprung herauszuspielen, was den Heidenheimer Trainer zu einer frühen Auszeit zwang.

Dies konnte jedoch nicht verhindern, dass die Kochertäler sich immer weiter absetzen konnten. Wieder einmal gelang es den Handballern der SG aus Hofen/Hüttlingen eine offensive und aggressive Abwehr zu bilden, die den Gegner zu einfachen Fehlern zwang. So wurden beim Stand von 18:9 die Seiten gewechselt. Daraufhin galt es in der zweiten Halbzeit vor allem die Konzentration hoch zu halten, um die Heidenheimer nicht nochmals ins Spiel kommen zu lassen. Als jedoch zehn Minuten vor dem Ende die Führung immer noch bei zehn Toren lag war das Spiel entschieden. Die SG2H nahm das Tempo heraus, wodurch Heidenheim in den letzten Minuten nochmals bis auf vier Tore aufschließen konnte. Unter dem Strich bleibt ein hochverdienter, wichtiger Sieg im Rennen um den Relegationsplatz.

Nun gilt es, sich voll auf die wichtige Aufgabe am Mittwoch zu konzentrieren, um den TV Treffelhausen auch ein zweites Mal zu schlagen.

Die Mannschaft der SG2H hofft dabei wieder auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung in der Talsporthalle. Anpfiff ist am Mittwoch, um 20.30 Uhr in der Talsporthalle Wasseralfingen.