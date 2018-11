SG2H gegen HG: Die Mutter aller Derbys

Am Samstag ist es endlich mal wieder so weit, die Mannschaften der SG Hofen/Hüttlingen und der HG Aalen/Wasseralfingen messen sich mal wieder in einem Handball-Bezirksliga-Derby. Um 20.30 Uhr treffen die beiden Kontrahenten in der Talsporthalle aufeinander und die Rollen sind klar verteilt.

Der letztjährige Vizemeister hat seinen Ausrutscher vom zweiten Spieltag klar verdaut und fünf seiner sechs Auswärtsspiele deutlich gewonnen. Schon ein kurioser Spielplan, dass das Derby das erste Heimspiel in dieser Saison ist, am siebten Spieltag. Erst am vergangenen Samstag hat die SG2H ein Ausrufezeichen gesetzt und beim Angstgegner in Schnaitheim mit 19 (!) Toren Differenz gewonnen. Aufsteiger HG konnte sich in allen bisherigen vier Spielen glänzend verkaufen, hat sich aber erst am Samstag beim Unentschieden gegen den Tabellendritten Treffelhausen erstmals wenigstens mit einem Unentschieden belohnen können. Das gibt den Jungs von Coach Jürgen Baur zweifellos weiteres Selbstvertrauen auch wenn man weiß, dass man im Derby der krasse Außenseiter ist.