SG2H: „Fehler minimieren“

Auf den lang ersehnten ersten Auswärtssieg folgt an diesem Samstag mit der Partie gegen den VfL Kirchheim die nächste Bewährungsprobe für das junge Landesliga-Team der SG Hofen/Hüttlingen. Anpfiff der Partie in der Talsporthalle ist um 20.30 Uhr.

Nach einer deutlichen Niederlage gegen Steinheim, zeigten sich die Gäste aus Kirchheim vergangene Woche rehabilitiert und gewannen gegen den bis dato souveränen Tabellenführer aus Reichenbach klar mit acht Toren. Aktuell stehen die Blauen mit 19:5 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz und gehen somit als Favorit in die Begegnung. Nichtsdestotrotz wird das Team um das Trainergespann Adam/Pharion vor heimischen Publikum alles in die Waagschale werfen, um am Ende doch Punkte zu ergattern.

„Wir müssen es hinbekommen unsere einfachen Fehler zu minimieren. Wenn wir es dann noch schaffen unsere Tugenden 60 Minuten auf den Platz zu kriegen und im Angriff wieder variabler agieren, dann denke ich, dass wir Kirchheim durchaus ärgern können.“, zeigt sich Torjäger Trögele kämpferisch. Personell schöpfen die Grün-Roten nahezu wieder aus dem Vollen und können sich somit gezielt auf die anstehende Partie vorbereiten.