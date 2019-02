SG2H: Erst Punkte, dann Kamelle

Zu ungewohnter Spielzeit treffen die Bezirksliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen auf die formstarke TSG Schnaitheim in der heimischen Limeshalle in Hüttlingen. Anpfiff der Partie ist bereits um 16.15 Uhr aufgrund des am selben Abend stattfindenden legendären Hüttlinger Handballerfaschings.

Wenn am Samstag die TSG Schnaitheim ihre Visitenkarte in der Limeshalle abgibt, müssen die Spieler der SG Hofen/Hüttlingen hellwach sein. Zwar gewann die SG2H das Hinspiel in Schnaitheim mehr als deutlich mit 38:19, jedoch schossen eben diese Schnaitheimer vergangenes Wochenende den Tabellenvierten TV Treffelhausen mit 33:15 aus der Halle.

Gegner in guter Verfassung

Die TSG scheint also in guter Verfassung zu sein und des Weiteren wollen sie sich für die Schmach aus dem Hinspiel revanchieren.

Schnaitheim rangiert derzeit mit 17:13-Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz, hat jedoch den vierten Rang fest im Visier. Gegen die TSG Schnaitheim gilt es für die Grün-Roten geduldig die Angriffe vorzubereiten, verfügt die TSG doch über eine kompakte Abwehr und flinke Spieler, die das Gegenstoßspiel verinnerlicht haben. Für die Männer des Trainergespanns Pharion/Adam gilt es somit auch in diesem Spiel alle Tugenden in Waagschale zu werfen um der TSG Schnaitheim von Anfang an den Schneid abzukaufen.

„So einfach wie im Hinspiel wird es nicht werden. Jeder Spieler muss alles geben, damit sich Schnaitheim nicht für die herbe Hinspielniederlage rächen kann. Wenn wir das schaffen, können wir zunächst zwei Punkte und anschließend den Hüttlinger Handballerfasching feiern“, gibt Youngster Trögele den Tagesablauf vor. Die Mannschaft hofft auf zahlreiche Fans, die ihre Mannschaft unterstützen.