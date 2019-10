SG2H ergattert wichtige Punkte

Die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen haben Kampfgeist bewiesen. Mit einem Endstand von 29:28 gegen den TSV Köngen konnte das Team aus Hofen/Hüttlingen in der Talhalle in Wasseralfingen zwei wichtige Punkte für sich gewinnen. Ein einziger Krimi, bei dem die Nerven blank lagen spielte sich in der heimischen Talhalle der SG2H ab.

Die Mannschaft von Simon Oppold und Manuel Ilg wusste schon vor Anpfiff, wie wichtig die ausstehenden zwei Punkte für ihren Punktestand wären. Beflügelt von der gefüllten Halle lief der Start der Sieben auf dem Feld ganz gut. Schon zu Beginn an hatte die SG2H eine Manndeckung auf die starke Gegnerin Miriam Panne angesetzt, um sie so gut es geht gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. Mit fünf Personen in der Defensive schätzte man die Chancen höher ein den Spielfluss der Könger so oft wie möglich zu unterbrechen. Trotz der strengeren Deckung konnte jedoch die auf den Beinen schnelle Panne innerhalb der ersten Viertelstunde drei Tore erzielen. Ein Bonus war anschließend die Rote Karte für die besagte gegnerische Spielerin beim groben Foul an Simone Bieg. Mit einem Führungstreffer der Gegner zum 14:13, musste die SG2H den Platz mit einer Nasenspitze hinten zur Halbzeitpause verlassen. Mit einem klar definiertem Plan startete Hofen/Hüttlingen in die zweite Hälfte des Spiels. Der Torabstand war in der 43 Minute mit drei Toren am größten. Die SG2H um Eiberger ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und erkämpften sich mit Mühe wieder das Unentschieden. Die spannendsten Phase der gesamten 60 Minuten war der Schlusspart nach der letzten Auszeit des Gegners, als es Unentschieden stand.

Ballbesitz Köngen

Durch einen Ballverlust waren nun in den letzten 30 Sekunden erneut die Könger am Ball. Lisa-Marie Hirzel setzte ihre Gegenspielerin unter Druck, die verlor den Ball. Dann ging es schnell. Simone Bieg erhaschte den davon rollenden Ball und sprintete Richtung gegnerisches Tor. Noch vor Ertönen der Sirene brachte sie das Runde ins Eckige. Das 29. Tor erbrachte der SG2H den erhofften Sieg.