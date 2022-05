SG2H: Drei Spiele in sechs Tagen

Drei Spiele in sechs Tagen. Am vergangenen Sonntag trafen die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen im letzten Heimspiel der Saison auf den HC Hohenems. In einer über weite Strecken zerfahrenen Partie konnten sich die Grün/Roten in der Talsporthalle mit 32:27 durchsetzen.

Am Mittwoch gastierte Hofen/Hüttlingen zum Derby in der Herbrechtinger Bibrishalle. In einem schnellen und körperlichem Spiel gegen die Spielgemeinschaft aus Herbrechtingen und Bolheim verlor man mit 28:31.

Am kommenden Samstag reisen die Männer der SG2H zum letzten Spiel der Saison nach Österreich. Gastieren darf die SG beim BW Feldkirch in der Reichenfeldhalle. Anpfiff der Partie ist um 18 Uhr.