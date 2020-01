SG2H: Disziplin und Geduld sind Fremdwörter

Die Damen der SG Hofen/Hüttlingen verloren in einem unglaublich schweren Heimspiel gegen den TV Reichenbach mit 19:33. Mit 9:17 Punkten bleibt das Team von Simon Oppold und Manuel Ilg auf dem siebten Tabellenplatz der Handball-Württembergliga. Reichenbach belegt weiterhin den zweiten Rang.

Die Mannschaft hatte sich an diesem Tag wohl zu viel vorgenommen und unglaublich nervös im Match. Die Aufgaben waren eigentlich klar verteilt und man hatte zuvor intensiv besprochen, welchen Plan man verfolgen wollte. Nach dem Sieg in der letzten Woche gegen den TV Nürtingen 2 war man sehr zuversichtlich und beflügelt einen weiteren Spitzenreiter ins Wanken zu bringen. Man wurde schneller als einem lieb war in die Realität zurückgeholt. Disziplin und Geduld waren an diesem Tag Fremdwörter für die Mannschaft um Bauer und Eiberger. Die defensive Abwehr der Gegnerinnen wurde viel zu wenig aus der festen Stellung gelockt und die eigenen Außenpositionen wurden teilweise im immer wieder abgebrochenen Angriffsspiel übergangen. Durch die hektische und unkontrollierte Spielweise schaffte man es nicht ein ansehnliches Spiel zu gestalten. Die Abwehr der SG brach ebenso schneller aus gedacht auseinander. Die Stärke und Zielstrebigkeit der Gegner machte es den Damen an diesem Tag unmöglich dagegen zu halten.

Der hohe Endstand und die mit sich ziehende Erfahrung muss so schnell wie möglich verdaut werden, denn der nächste Brocken kommt nächsten Samstag in die Talsporthalle. Der drittplatzierte HSG Deizisau/Denkendorf wird ebenfalls ein schwerer Gegner, bei dem die Hofen/Hüttlingerinnen nochmals die Chance haben die bessere Version von sich zu zeigen.