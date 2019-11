SG2H: Die Katastrophe beginnt nach dem Pausentee

Am vergangenen Samstag sind die Handballer der SG Hofen /Hüttlingen beim SC Vöhringen angetreten. Nach einem guten Vorsprung aus der ersten Halbzeit, unterlagen die Kochertäler in einer katastrophalen zweiten Halbzeit letztlich mit 31:36.

Das Spiel begann mit einem furiosen Auftakt der Grün-Roten. Nach zehn gespielten Minuten führte die Mannschaft um das Trainergespann Adam/Pharion souverän mit 10:5. Dies konnte hauptsächlich durch die Stärke eines schnellen Positionsspieles und einem agilen Abwehrverhalten Zustande kommen.

Dies Zwang die Gastgeber SC Vöhringen schon früh die erste Auszeit zu nehmen. Unbeirrt von dieser Auszeit spielten die Männer der SG2H ihr Spiel weiter. Die Fünf-Tore-Führung hielt bis zur 20. Minute. Danach gelang es den Grün-Roten den Vorsprung sogar noch auszubauen und auf sieben Tore zu erhöhen. Bis zur Halbzeit konnten die Hausherren aus Vöhringen nochmal ein Tor aufholen. Beim Stand von 21:15 für die Gäste von der Ostalb wurden die Seiten gewechselt. Die zweite Halbzeit startete denkbar schlecht für die SG2H. Der SC nahm in der zweiten Halbzeit seinen Torhüter aus dem Tor und spielte mit dem sogenannten siebten Feldspieler, was ihnen ermöglichte, dass sie dauerhaft in Überzahl angreifen konnten.

Zum handeln gezwungen

Dadurch holten die Vöhringer bis zur 35. Minute sehr schnell drei Tore auf. Dies Zwang nun auch Trainer Adam früh zu Handel und bereits anfangs der zweiten Hälfte zu einer Auszeit.

Der Trainer appellierte an seine Mannschaft wieder mit mehr Mut und Bewegung im Angriff zu agieren. Doch die Mannschaft konnte diese Worte nicht in die Tat umsetzen und so holte der SCV einfach um Tor um Tor auf. Geschuldet von zu frühen Würfen und vielen unnötigen technischen Fehlern gelang der Heimmannschaft in der 43. Minute der Führungstreffer zum 27:26. Wieder versuchten die Trainer der SG2H ihre Mannschaft durch ein Time-Out wachzurütteln und wiederum schafften es die Handballer aus Hofen und Hüttlingen nicht, dies umzusetzen. Ab der 45. Minute spielten nur noch die Hausherren ihr Spiel und konnten ihren Vorsprung sogar noch auf sechs Tore ausbauen. Am Ende verlor die SG2H nach einer sehr starken ersten Hälfte mit 31:37.