Die Handball-Männer der SG Hofen/Hüttlingen empfingen die HSG Friedrichshafen-Fischbach in der heimischen Limeshalle zum Aufsteigerduell. Nach einer spannenden Partie konnte sich die SG2H die ersten Punkte in der Landesliga sichern und gewann mit 29:27.

Beide Mannschaften starteten hoch motiviert in die Partie und schenkten sich von Beginn an nichts. Es deutete sich früh an, dass die Partie, wie im Voraus schon erwartet, sehr umkämpft werden sollte. In den ersten 20 Minuten des Spiels pendelte die Führung hin und her und keiner der beiden Aufsteiger konnte sich absetzen. Die Männer der SG schafften es immer wieder die gegnerische Angreifer ins Zeitspiel zu drängen, jedoch konnte man die Gegner vom Torerfolg nicht abhalten und man kassierte immer wieder unnötige Gegentreffer.

Nach gut zwanzig Minuten kam dann ein Bruch ins Angriffsspiel der SG2H. Die Angriffe wurden nicht mehr erfolgreich abgeschlossen und man erzielte ab der 21. Minute bis zur Halbzeitpause nur noch einen weiteren Treffer, was zu einer Drei-Tore-Führung der Gäste führte. Mit diesem Rückstand ging es schließlich auch in die Halbzeitpause (12:15).

Die SG-Trainer fanden in der Halbzeitpause wohl die richtigen Worte, sodass die Männer vom Kappelberg und Kochertal sofort vom Wiederanpfiff einen 6:0-Lauf hinlegten und nun selbst mit drei Toren in Führung lagen (18:15, 37. Minute).

Die Gäste vom Bodensee gaben in dieser Phase keineswegs auf sondern kämpften sich wieder heran und gingen anschließend sogar wieder mit einem Tor in Führung (20:21, 45. Minute). Nun war auch dem letzten Zuschauer in der gut gefüllten Limeshalle klar, dass sich in den letzten 15 Minuten ein kampfbetonter Handballkrimi abspielen wird.

Antwort per Doppelschlag

Die SG ging nun immer wieder mit einem Tor in Führung, doch die HSG schaffte es den Anschluss zu halten und konnte wiederum in der 52. Minute in Führung gehen (25:26). Hierauf antwortete die SG mit einem Doppelschlag durch Abele und Bäuerle und holte sich postwendend die Führung wieder zurück. Nachdem der HSG erneut der Ausgleich gelang, war es der nervenstarke Eiberger mit seinem achten erfolgreichen Siebenmeter-Wurf der die Männer der SG fünf Minuten vor Schluss wieder in Führung brachte.

Diese Führung wurde nun mit höchstem Einsatz in der Abwehr erfolgreich verteidigt und so konnte man 30 Sekunden vor Schluss mit einem Tempogegenstoß den Deckel auf die Partie machen und die ersten zwei Punkte auf der Habenseite verbuchen.

Nun gilt es in den kommenden zwei Trainingswochen auf die gezeigte Leistung aufzubauen, um das nächste Heimspiel am 12. Oktober gegen BW Feldkirch ebenfalls erfolgreich gestalten zu können.