SG2H-Damen zum Start gegen Biberach

An diesem Samstag starten die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen in die neue Saison. Nach langer Vorbereitung mit vielen anstrengenden Trainingseinheiten, Trainingsspielen und Turnieren fiebern die Damen der SG2H auf den Saisonstart in der Württembergliga hin. In der Sommerpause wurde die Mannschaft durch bereits bekannte A-Jugendspielerinnen aus der eigenen Jugend und Takuhi Sardarjan von der HSG Oberkochen/Königsbronn verstärkt.

Die Motivation der Vorbereitung möchte man jetzt im Lager der SG Hofen/Hüttlingen gerne mit in das erste Saisonspiel nehmen und mit einem Sieg in die neue Runde starten. Im ersten Saisonspiel stehen die SG2H-Damen den Gegnerinnen der TG Biberach gegenüber, die die vergangene Saison auf dem siebten Platz beenden konnten. Die SG2H schloss die Saison 21/22 bekanntlich auf dem zehnten Tabellenplatz ab.

Die Handballerinnen der SG2H freuen sich auf den Beginn der neuen Saison und hoffen auf zahlreiche Unterstützung ab 18.25 Uhr in der Talsporthalle.