SG2H-Damen und die Sache mit dem Auswärtssieg

Nachdem das Spiel am vergangenen Wochenende vom Gegner TV Nellingen II abgesagt wurde, gastieren die Damen der SG Hofen/Hüttlingen an diesem Samstag beim TV Reichenbach. Anpfiff der Württembergliga-Partie in der Brühlhalle ist um 18 Uhr.

Nach der deutlichen Auswärtsniederlage beim SF Schwaikheim (20:35) sind die SG2H-Damen auf Wiedergutmachung aus. Die immer wieder durch die Pandemie entstehenden längeren Pausen zwischen den Spielen stellen eine große Herausforderung dar. Am Wochenende wird sich erneut zeigen, wie sich die Pause auf die spielerische Leistung auswirken wird. Mit Blick auf die Tabelle sollte die Favoritenrolle in der bevorstehenden Partie auf grün-roter Seite liegen, jedoch gelang im Hinspiel lediglich ein 27:27-Unentschieden, sodass der Gegner keinesfalls zu unterschätzen ist.

Das klare Ziel ist, die zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Der achte Tabellenplatz würde den Handballerinnen um das Trainergespann von Simon Oppold und Manuel Ilg, damit erst einmal erhalten bleiben und man erarbeitet sich ein weiteres Polster zu den Abstiegsrängen. Der TV Reichenbach befindet sich mit 9:29 Punkten derzeit auf dem elften Platz in der Tabelle der Württembergliga, was deren Kampfgeist sicherlich bestärken wird.