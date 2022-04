SG2H-Damen treffen auf TV Nellingen II

An diesem Donnerstag empfangen die Württemberliga- Handballerinen der SG Hofen/Hüttlingen die zweite Mannschaft des TV Nellingen. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr in der Limeshalle in Hüttlingen.

Nachdem man sich vergangenen Samstag deutlich gegen den derzeit drittplatzierten Waiblingen geschlagen geben musst, blickt die Truppe um das Trainergespann Oppold/Ilg voller Motivation und Tatendrang auf das bevorstehende Spiel. Mit dem TV Nellingen II kommt der derzeitig zehnt Platzierte in die heimische Halle. Zwar konnten die Rot-Grünen das Hinspiel mit 32:30 für sich entscheiden, jedoch sind die Karten wohl bei der zweiten Begegnung neu gemischt. So muss man verletzungsbedingt auf Nina Funk verzichten.

Der Rest des Teams muss nun, teilweise angeschlagen seine Erholungsphase etwas schneller als gewöhnlich durchlaufen, um bei dieser wichtigen Partie mit aller Kraft die zwei Punkte für sich zu gewinnen. Nun heißt es für die SG2H-Damen den Anschluss an die obere Hälfte der Handball-Württembergliga um keinen Preis aus den Händen zu geben.