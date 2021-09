SG2H-Damen starten gegen Ludwigsburg

Der Anpfiff zum ersten Rundenspiel der ersten Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen in der neuen Saison 2021/2022 rückt immer näher. Zur Prime Time darf das Team von Trainer Oppold und Trainer Ilg an diesem Samstag (18 Uhr) in der Limeshalle in Hüttlingen zum ersten Württembergligamatch auflaufen.

Der Gegner der Damen, HB Ludwigsburg, ist bisher noch unbekannt. Das Team um Eiberger muss somit gleich von Beginn an alle Sinne geschärft haben. Auch Ludwigsburg bestreitet an diesem Tag das erste Saisonspiel. Bisher ist aus dem vergangenen Württembergliga Spieltag noch allzu viel herauszulesen. Die neue SG2H-Mannschaft hatte in den letzten Wochen genug Zeit und auch Möglichkeit sich zusammen zu finden und die Stärken eines jeden Einzelnen herauszuarbeiten. Mit einer starken Abwehrformation, gesetzt und geleitet durch die Abwehrmitte Lisa-Marie Hirzel soll das Team aktiv den Gegner frühzeitig in Empfang nehmen. Effektive Auslösehandlungen und mit Power geladene Abschlüsse sollen zum Torerfolg führen.

Trotz aller Vorbereitung ist Eins jedoch gewiss, die SG-Frauen haben mehr denn je Respekt vor dieser Liga. Gleichzeitig sind sie jedoch kaum noch zu bremsen unter Beweis zu stellen, dass sie auch genau dort hingehören.