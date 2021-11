SG2H-Damen sind scharf auf die Punkte daheim

Nachdem die Damen der SG Hofen/Hüttlingen vergangenes Wochenende in der Handball-Württembergliga den ersten Sieg der Saison gegen den TV Nellingen II einfahren konnten, ist das Team nun umso heißer, auch vor heimischer Kulisse siegreich zu sein. Die SG2H empfängt an diesem Sonntag in der Wasseralfinger Talsporthalle den TV Reichenbach. Spielbeginn ist um 15.55 Uhr.

Der Tabellennachbar hat sich bisher, ähnlich wie die Damen in Grün-Rot, mit 4:10 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz eingereiht und steht damit einen Platz unter der SG2H (5:11 Punkte). Die Mannschaft ist den Hofen-/Hüttlingerinnen alt bekannt. Mit einer 321 Abwehr agieren die Gäste aggressiv in ihrer Defensive, was ein hohes Einfallsreichtum abverlangt. Sichere Laufwege und Zuspiele haben in diesem Spiel oberste Priorität.

Ihr schnelles Spiel wollen die SG2H-Damen wieder abrufen und somit durch die Dynamik wieder gute Chancen kreieren. Die Mannschaft um das Trainergespann Oppld/Ilg will am kommenden Sonntag mit kühlem Kopf und cleverem Spiel die wichtigen zwei Punkte auf das eigene Konto verbuchen.