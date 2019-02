SG2H-Damen: Sie wissen, was sie können

Die Handball-Württembergliga-Damen der SG Hofen/Hüttlingen spielen an diesem Sonntag in der Talsporthalle auf den TV Weilstetten. Anpfiff dieser Württembergliga Süd-Partie ist um 16.20 Uhr.

Durch das Unentschieden am vergangenen Sonntag in Lehr steht Hofen/Hüttlingen (14:16) im Gegensatz zum TV Weilstetten (15:13) mit lediglich einem Punkt weniger auf dem Konto in der Tabelle. Das Hinspiel, das am 21. Oktober 2018 auswärts in Weilstetten statt fand, konnten die Füchsinnen für sich entscheiden. Die zweistündige Hinfahrt hatte sich damals bei den grün-roten Frauen bemerkbar gemacht, so dass man schon von Anfang an unkonzentriert dem ganzen Spiel hinterher hing.

Am Wochenende gibt es endlich die spannende Chance für eine Revanche. Man setzt alles dran diese zwei Punkte, vor allem vor heimischer Kulisse, im Kochertal zu behalten. Mit der Abwehrformation, die im letzten Spiel gegen Lehr einen sechs Tore Rückstand aufholte, wird von Sekunde eins an mit Kampfgeist gespielt. Die Mannschaft von Trainer Gerd Mühlberger weiß, was sie gemeinsam erreichen kann und will mit starken Nerven an diesem Tag das Feld betreten. Auch nicht zuletzt durch die Unterstützung von der heimischen Tribüne will man sich alle Kraft holen, die nötig wird, um dieses Spiel am Ende positiv für sich ausgehen zu lassen.