SG2H-Damen: Noch eine Rechnung offen

Nachdem die Württembergliga-Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen in den ersten drei Spielen der Rückrunde gegen Mannschaften des vorderen Tabellendrittels ankämpfen mussten, begegnen sie nun den Handballerinnen der SG Burlafingen/PSV Ulm. Diese befinden sich momentan auf dem 10. Platz der Tabelle. Anpfiff der Partie ist an diesem Samstag (18.30 Uhr) in der Talsporthalle in Wasseralfingen.

Der Plan ist es, an die Leistung vom vergangenen Wochenende anzuknüpfen, da bewiesen die Damen der SG2H um Trainergespann Oppold und Ilg den nötigen Kampfgeist, um in der Württembergliga-Süd mithalten können.

Mit dem aktuell siebten Tabellenplatz wäre der Klassenerhalt in dieser Liga allerdings nicht gesichert. Daher gilt es nun, vor allem gegen die Gegner der letzten Tabellenhälfte alle möglichen Punkte einzuholen. Keinesfalls dürfen die Handballerinnen aus Burlafingen/Ulm unterschätzt werden.

Knappe Hinspielpleite

Bereits im Hinspiel fuhr die SG2H eine knappe Niederlage ein, die durch technische Fehler, Fehlpässe und einer teilweise zu inkonsequenten Abwehr zu Stande kam. Diesen Fehler ist man sich bewusst und ist daher unbedingt gewillt die Niederlage wieder wettzumachen.