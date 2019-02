SG2H-Damen: Mit viel Kampfgeist zum Sieg

Die Handball-Württembergliga-Damen der SG Hofen/Hüttlingen haben nach langer Durststrecke endlich wieder einen Sieg einfahren. Gegen den direkten Tabellennachbarn SG Burlafingen/PSV Ulm setzten sie sich am Ende verdient mit 28:20 durch und beendeten damit ihre Negativserie.

Es war deutlich zu spüren, dass die Hofen/Hüttlingerinnen nicht noch so eine Blamage erleben wollten, wie es in den vorherigen Spielen der Fall gewesen war. Allerdings merkte man ihnen ebenso an, dass diese Erwartungshaltung auch einen gewissen Druck mit sich brachte. Und so gelang ihnen zu Beginn der Partie noch relativ wenig. Die Gäste aus Ulm erwischten den weitaus besseren Start und gingen prompt in Führung. Von da an war es ein Kopf an Kopf Rennen, bei dem die Ulmerinnen die Nase immer knapp vorne hatten. Diesen Vorsprung konnten sie bis in die Halbzeit retten (11:12).

Nach einer sehr schwachen Leistung von beiden Teams war vor allem bei den SG2H-Damen eine Leistungssteigerung vonnöten, um den ersten Heimsieg in der Rückrunde einzufahren. Tatsächlich ging dieses Mal während der Halbzeitpause ein Ruck durch die Mannschaft. Anstelle hängender Köpfe sah man motivierte Damen, die sich für die zweiten 30 Minuten mehr Kampfgeist und Entschlossenheit vornahmen. Nach Wiederanpfiff wechselte schnell die Führung zu Gunsten der Hofen/Hüttlingerinnen, die sie auch nicht mehr hergaben.

Leichtes Spiel am Ende

Die 5:1-Abwehr stand nun sehr gut und bereitete den Ulmerinnen immer mehr Probleme. Vor allem Simone Bieg spielte die vorgezogene Position überragend und konnte zahlreiche Bälle herausfangen. In der 44. Minute lief sie binnen 40 Sekunden drei Gegenstöße und sorgte damit für die Vorentscheidung (20:17).

Im Angriff war es immer wieder Kathrin Bleier, die wichtige Treffer erzielte und damit den Vorsprung uneinholbar für die Ulmerinnen machte. Gegen Ende der Partie hatten die SG2H-Damen dann leichtes Spiel, da die Gäste nicht mehr viel entgegenzusetzen hatten. Dank einer starken zweiten Halbzeit war der Endstand von 28:20 auch in der Höhe mehr als verdient. Es war ein gelungener Auftakt für die Hofen/Hüttlingerinnen, die sich mit viel Kampfgeist aus ihrer Negativserie befreiten.