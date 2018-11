SG2H-Damen mit Unentschieden im Heimspiel

In einem umkämpften und ausgeglichenen Spiel konnten sich die Handball-Württembergliga-Damen der SG Hofen/Hüttlingen dank einer geschlossenen Teamleistung am Samstag in der Talhallsporthalle einen sicheren Punkt gegen den TV Nellingen 2 einheimsen. Das Endergebnis von 22:22 spiegelt den meist knappen Spielverlauf der kompletten Partie wieder.

Carolin Häußler und Sabrina Bosch übernahmen, auf Grund eines erkrankten Trainers Gerd Mühlberger auf Seite der SG2H, die Leitung der Frauen. Die Spannung und Aufregung war den Grün-Roten regelrecht ins Gesicht geschrieben. In diesem Match galt es sich zu beweisen und trotz verkleinerten Kaders alles zu geben, was möglich war. Auf Grund des DHB-Pokals der ersten Mannschaft der Nellinger Frauen traten die Schwaben Hornets ohne jüngere Unterstützung an. Schon nach den ersten Minuten der Partie war klar, dass es ein Battle der Torfrauen beider Mannschaften werden wird. Denn nach dem verschlafenen Start der SG2H-Damen konnte Lisa Fleischer mit Ihren Paraden dennoch das Ergebnis zugunsten ihrer Mannschaft knapp halten. Durch die Emotionen der Mannschaft und des zahlreichen Publikums in der Halle wachte man schließlich auf und konnte in der zwölften Minute erstmals ausgleichen (5:5). Bis zur Halbzeit konnte man sich durch eine starke Defensivleistung erstmals absetzen, sodass bei 12:9 die Seiten gewechselt wurden.

Technische Fehler in der Schlussphase

Im zweiten Abschnitt gelang es den SGlerinnen eher wieder weniger, die schon zuvor gezeigte Leistung zu bestätigen. Es häuften sich in der Schlussphase mehrere technische Fehler, sodass die körperlich robusten Gäste aus Nellingen noch einmal zurück kommen konnte, den Vorsprung in kürzester Zeit zunichte machten und in der 49. Minute sogar in Führung gingen. (16:17). Erneut konnte man sich aber einen Drei-Tore Vorsprung (20:17) herausspielen. Auch die Defensive im Mittelblock der SG wurde, dank Lisa Marie Hirzel, härter und aggressiver gespielt, um die Laufwege der Schwarz-Gelben des Öfteren zu unterbrechen. Dieser wurde durch zu hektische Entscheidungen und Fehlwürfe auf Seiten der Hofen/Hüttlingerinnen und durch das temporeiche Umschaltspiel der Gäste bestraft (21:21).