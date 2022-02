SG2H-Damen mit großer Motivation und Vorfreude

Für die erste Damenmannschaft der SG Hofen/Hüttlingen steht an diesem Samstag das erste Heimspiel in der Handball-Württembergliga in diesem Jahr an. Anpfiff der Partie gegen den SV Remshalden ist um 16.20 Uhr in der Limeshalle in Hüttlingen.

Nachdem sich die Mannschaft am vergangenen Sonntag zwei Punkte sichern konnte, blickt das Team mit großer Vorfreude und Motivation auf das nächste Spiel vor heimischem Publikum. In der Hinrunde mussten sich die Damen der SG2H mit 22:19 gegen die SV geschlagen geben, jedoch trennen die beiden Vereine momentan nur zwei Tabellenplätze.

Die SV Remshalden liegt mit 14:16 Punkten auf Platz sieben. Die SG2H-Damen liegen nur knapp mit 13:17 Punkten auf Platz neun.

Das Team von Trainer Simon Oppold und Ilg freut sich nun umso mehr auf das kommende Kochertal-Spiel mit zahlreichen Zuschauern und darauf, die Siegesserie auszubauen.