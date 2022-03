SG2H-Damen mit fehlender Einsatzbereitschaft

Ersatzgeschwächt durch einen Doppelausfall im Rückraum, sahen sich die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen gegen den Tabellenelften an diesem Samstag schließlich einer unvorhergesehen schwierigen Aufgabe gegenüber.

Zunächst schienen die Vorzeichen noch ganz gut zu stehen und man konnte sich in der zehnten Minute erstmals mit zwei Toren absetzen (3:1). Durch eine unaufmerksame Abwehrhaltung auf Seiten der grün-roten Kochertälerinnen konnte der TV Reichenbach mit Hilfe von zwei Sieben-Meter Toren zum 3:3 gleichziehen.

Hatte man sich vor dem Spiel noch vorgenommen, dem Gegner defensiv den Weg zum Tor zu versperren, dessen Spielaufbau zu stören und vor allem das bekannt schnelle Kreisanspiel zu unterbinden, wurde die Spieltaktik und alle Warnungen der Trainer mit dem Wiederanpfiff des Team-Timeouts in der 17. Minute (5:6) weiter in den Wind geschlagen. Unpräzise und nicht konsequent genug bei den Abschlüssen häuften sich im Angriffsspiel auch noch die Fang-, Doppel- und Schrittfehler. Die TV Reichenbach erhöhte ihren Vorsprung in den kommenden Angriffen auf 9:6. Die SG2H-Mädels taten sich zudem mit der weniger offensiven als erwarteten und Abwehr der Gegner an diesem Tag schwer.

Dennoch schien es, als habe man aus den vergangenen Spielen gelernt und sich auch nach dem Unentschieden-Hinspiel gut auf den Gegner vorbereitet. So konnte das Blatt bis zur Halbzeitpause nochmal gewendet werden, Torhüterin Barbara Fürst parierte hervorragend und das Team um Coach Simon Oppold warf bis zur Halbzeit eine 10:9-Führung heraus. So konnte man zunächst das Team des TV Reichenbach mit einem Tor Vorsprung auf Distanz halten. Doch das war es dann auch schon. Die Ansprache in der Kabine des TV Reichenbachs muss sehr deutlich gewesen sein. Trotz des kleinen Rückstand drehten die TV-Mädels in der zweiten Hälfte nun immer mehr auf. Die Konzentration ließ noch mehr nach und man schenkte dem Gegner Bälle durch grobe Unaufmerksamkeiten.

In der 47. Minute zeigte sich beim Ergebnis von 19:13 auf der Anzeigetafel der größte Rückstand auf die Gastgeberinnen. Zu allem Übel kassierte man außerhalb der regulären Spielzeit noch einen direkten Freiwurf und trennte sich schließlich mit 18:22. Das Team des TV steigerte sich gegenüber der ersten Halbzeit deutlich und behielt schließlich beide Punkte in eigener Halle. Verloren hat man das Spiel aber sicher nicht aufgrund der mangelnden Vorbereitung, sondern weil an diesem Tag nicht alle bereit waren gemeinsam und füreinander zu kämpfen. In der kommenden Woche steht das nächste Auswärtsspiel gegen die TSV Denkendorf an. Bis dahin muss sich die Mannschaft berappeln, sonst droht der Sturz aus dem Mittelfeld.