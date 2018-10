Die Handball-Württembergliga-Damen der SG Hofen/Hüttlingen konnten sich am Sonntag souverän mit 35:25 gegen den SC Lehr durchsetzen. Eine durchschnittliche Leistung genügte, um die verletzungsgeplagten Gäste von Beginn an zu dominieren und letztendlich verdient als Sieger vom Platz zu gehen.

Diese Partie stellte die Damen aus Hofen/Hüttlingen vor eine neue Herausforderung. Zum ersten Mal in dieser noch jungen Saison waren sie der gehandelte Favorit. Obwohl bekannt war, dass die Gäste aus Lehr verletzungsgeplagt über ein geringes Wechselkontingent verfügten, versuchte SG2H-Trainer Gerd Mühlberger seine Damen dahingehend zu sensibilisieren, dass der Gegner nicht auf die leichte Schulter genommen werden dürfe. Vielmehr verlangte er eine konzentrierte und disziplinierte Leistung über die gesamte Spielzeit.

Dieses gelang seinen Damen in diesem Spiel nur bedingt. Weitaus weniger spielfreudig als noch gegen Burlafingen präsentierten sie sich ohne große spielerische Höhepunkte.

Von Beginn an war es eine höchst einseitige Partie, in der sich die SG2H-Damen mühelos absetzen konnten. Die Gäste aus Lehr benötigten mehr als zehn Minuten, um ihren ersten Treffer zu erzielen. Nach 20 Minuten lagen die Hofen/Hüttlingerinnen bereits mit 9:2 in Front und Mühlberger hatte Mühe, die Konzentration bei seinen Damen aufrecht zu erhalten. Bis zum Halbzeitpfiff schalteten diese dann allerdings mehr als einen Gang zurück. In der Abwehr ließen sie nun mehr zu, so dass die Gäste aus Lehr sich noch einige Chancen erspielen konnten. Der Pausenstand von 14:6 war dennoch bereits als Vorentscheidung anzusehen.

Fahrlässig in der Abwehr

Für die zweite Hälfte erwartete Mühlberger von seinen Damen, bis zum Abpfiff mit Leidenschaft und Spielfreude zu agieren, nicht zuletzt, um auch den zahlreichen Zuschauern attraktiven Handball zu bieten. Diese Vorgabe konnten die Damen an diesem Sonntag nicht umsetzen. Sowohl in der Abwehr als auch im Angriff gingen sie höchst fahrlässig zu Werke.

Die Gäste aus Lehr hingegen gaben sich zu keinem Zeitpunkt auf und stemmten sich vehement gegen die drohende Niederlage. Nichtsdestotrotz hatten sie letztendlich keine Chance gegen die SG2H-Damen, die augenscheinlich nur noch das Nötigste taten.

Auch wenn sie noch viel Luft nach oben ließen, gingen sie am Ende verdient mit 35:25 als Sieger vom Platz und stehen mit einem Punktekonto von 6:2 aktuell auf dem vierten Platz der Württembergliga Süd.