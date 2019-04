SG2H-Damen: Luft ist raus

Völlig von der Rolle haben sich die Württembergliga-Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen am vergangenen Sonntag beim Tabellennachbarn TSV Köngen präsentiert. Nach einer ganz passablen ersten Halbzeit (10:13) hatten sie im weiteren Verlauf zunehmend das Nachsehen und mussten am Ende eine 16:27-Pleite hinnehmen.

Dabei hatte alles so gut begonnen. Bis zur 15. Minute schien alles noch soweit nach Plan zu laufen. Die Hofen/Hüttlingerinnen überzeugten durch schnelles Umschaltspiel und konnten immer wieder die Führung übernehmen (7:6). Was dann geschah, lässt sich rational nicht erklären. Hundertprozentige Torchancen wurden vergeben, auch die Abwehr wurde zunehmend löchriger. Bis zur Halbzeit drehten die Gastgeberinnen aus Köngen die Partie und erarbeiteten sich einen drei-Tore-Vorsprung (13:10). Nach Wiederanpfiff nahm das Unheil dann weiter seinen Lauf. In der 42. Minute lagen die Hofen/Hüttlingerinnen bereits mit zehn Toren hinten (21:11). Es machte sich Resignation und Frustration breit. Von der Bereitschaft, wenigstens noch Ergebniskosmetik zu betreiben, waren die SG2H-Damen in dieser Partie weit entfernt. So ging Köngen mit 27:16 verdient als Sieger vom Platz.