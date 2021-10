SG2H-Damen: Kraftlos gegen Biberach – Weilstetten wartet

Mit einem Ergebnis von 13:22 haben die Württembergliga-Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen am vergangenen Montagabend in der Limeshalle die zwei Punkte den Gegner aus Biberach direkt in die Hände gereicht.

Nicht optimal war durch die Verlegung des Spiels auf Grund der Bitte der Biberacher die kurze Pause für die SG2H. Der Kampf des Matches gegen Fridingen Mühlhausen steckte der Grün/Roten Mannschaft noch heftig in den Knochen. Dennoch begannen die ersten zehn Minuten mit vielversprechenden Paraden und ließen bei einem Spielstand von 4:5 noch nichts dergleichen erahnen.

Eine immer wiederkehrende Rettung der SG-Damen war an diesem Tag Stefanie Vierkorn im Tor. Mit ihren Einzelparaden verhalf sie ihrer Mannschaft zur einen und anderen Chance. Wie der Spielstand eventuell vermuten lässt war die Abwehr bei den SG Hofen/Hüttlinger Damen auch nicht wirklich das Problem. Ein an diesem Tag kaum überwindbarer Graben bildete die 6:0-Abwehr der Biberacher Frauen mit dem Endgegner Andrea Bretzel im Tor, die nach der Partie mit sichtlich mehr blauen Flecken nach Hause ging.

Die Torhüterin verdarb den SG-Damen ein Wurf nach dem anderen. Nach einer Wurf-Miserie von bestimmt zehn Würfen gelang Janina Algaba lediglich der fünfte Treffer in der zweiten Halbzeit. Bemüht nicht aufzugeben, kämpfte das Team in der zweiten Halbzeit weiter und weiter.

Die Pechsträhne im Angriff hielt unentwegt an. Lisa Marie Hirzel konnte durch ein schönes Kreis-Anspiel auf ein 7:13 aufschließen. Doch an diesem Tag war nicht viel mehr möglich. Diverse Pfostenwürfe und ungenutzte Sieben-Meter-Chancen ließen die SG weiter abfallen. Während Biberach gekonnt ins eins gehen eins gingen und mehrere Zwei-Minuten-Strafen bei der SG provozierte, musste man sich am Ende mit 13:22 geschlagen geben. Gut ausgeruht und hochkonzentriert treten die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen an diesem Samstag in Weilstetten ihr viertes Saisonspiel an. Anpfiff ist in der Längenfeldhalle um 18 Uhr.