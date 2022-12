SG2H-Damen: Es geht nach Köngen

Zum Abschluss des Jahres 2022 treffen die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen in der Württembergliga an diesem Sonntag auf den TSV Köngen. Anpfiff der Partie wird um 15 Uhr in der Sporthalle bei der Burgschule sein.

Nach dem hart umkämpften Auswärtssieg beim TV Reichenbach am vergangenen Wochenende lag der Fokus der SG2H-Damen schnell auf der nächsten Partie gegen den TSV Köngen. Trotz des einen oder anderen krankheits- und verletzungsbedingten Ausfalls verliefen die Trainingseinheiten weiterhin sehr gut und mit der nötigen Einstellung.

Diese wird man auch brauchen, denn mit den Gastgeberinnen aus Köngen steht ein nächstes Duell auf Augenhöhe an. Der TSV Köngen, der am vergangenen Wochenende nur knapp (27:28) dem Tabellendritten der Württembergliga, dem TV 1895 Flein, unterlag, musste sich auch erst von den vorherigen, zum Teil auch deutlichen, Niederlagen erholen. Die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen werden auch in diesem Spiel wieder auf die eine oder andere Spielerin verzichten müssen, was an der Herangehensweise aber nichts ändern wird.

Das Team um Stefan Linsenmeier möchte erneut vor auswärtigem Publikum punkten, auch wenn das alles andere als einfach werden wird. Ankommen wird es auf die Abwehr. Hier muss man wieder hellwach sein, um dem Angriffsspiel des TSV aus Köngen begegnen zu können. Das Angriffsspiel der SG Hofen/Hüttlingen hat in den vergangenen Monaten eine gute Entwicklung genommen, ist strukturierter, geduldiger geworden. „Wir spielen mittlerweile immer öfter einen guten, schnellen Ball und erarbeiten uns gute Abschlusspositionen. Das gilt es natürlich auch am Sonntag auf die Platte zu bringen“, so Trainer Stefan Linsenmeier, der das Team im Training unter der Woche etwas geschliffen hatte. Das Publikum erwartet wohl ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe.