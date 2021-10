SG2H-Damen: Ein neuer Tag – zwei Punkte

Das sechste Spiel der Handball-Damen-Württembergligisten SG Hofen/Hüttlingen findet an diesem Sonntag um 17.30 Uhr gegen den SV Remshalden in der Stegwiesenhalle Remshalden-Geradstetten statt.

Die Truppe von Oppold/Ilg fasst sich ein Herz und möchte, dieses Mal an einem Sonntag, die Ein-Punkt-Ausbeute überschreiten. Mit kühlem Kopf und einer guten Trainings-Vorbereitung tritt man am Wochenende den Weg nach Remshalden an. Die Chancen stehen beim aktuell Zwölftplatzierten relativ hoch, das Duell gewinnen zu können.

Um sich weiter von unten weg absetzen zu können, muss die SG2H sich den letzten Ruck, vor allem in den letzten Minuten einer Partie, geben. Hoch konzentriert und „mit warmen Herzen“, so der Wunsch des Trainers Oppold, sollen die Mädchen mit viel Selbstvertrauen ihren Handball spielen.

Bewiesen, dass die Grün-Roten mithalten können, haben sie allemal. Was nun im Fokus steht, ist das gnadenlose Durchsetzungsvermögen. Die Spielerinnen dürfen sich nicht lange Zeit lassen vor aufkommenden Hindernissen und Schwierigkeiten während eines Spiel zu verharren. „Wir müssen geduldiger handeln und schneller bei auftretenden Probleme reagieren können“, meinte Trainer Ilg. Nur dann ließen sich unsinnige Fehlwürfe und unclevere Entscheidungen vermeiden, die am Ende dem Team sonst zum Verhängnis werden.

Mit dem Kader von der vergangenen Woche betritt man kommenden Sonntag die Platte und möchte aus der jungen Mannschaft alles herausholen.