SG2H-Damen: Deutliche Niederlage in Waiblingen

Die Württembergliga-Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen gastierten beim Drittplatzierten VfL Waiblingen II. Bei einem Endstand von 36:18 ging man hier als klarer Verlierer vom Platz.

Mit vollem Kader war man gewollt den Waiblinger Tigers einen Sieg so schwer wie möglich zu machen, allerdings zeigte sich schon zu Beginn des Spiels, dass das kein leichtes Vorhaben war. Bereits in der neunten Spielminute lagen die Mädels um das Trainergespann Oppold/Ilg mit 6:1 Toren hinten. Die Waiblinger spielten sehr schnell auf und konnten immer wieder durch Gegenstöße sehr schnelle und einfache Tore erzielen. Zum misslungenen Start kam letztlich noch Verletzungspech im Team Hofen/Hüttlingen dazu: Leistungsträgerin Simone Bieg verletzte sich in der ersten Halbzeit und konnte am weiteren Spielgeschehen nicht mehr teilnehmen.

Auch Nina Funk ging in der zweiten Halbzeit verletzt vom Platz. Bis zur 42. Minute erarbeiteten sich die Waiblinger Damen einen 19-Tore-Vorsprung. Auch wenn das Spiel verloren schien, liefen die Hofen/Hüttlingerinnen weiterhin mit Kampfgeist auf und versuchten das Ergebnis noch so gut es ging zu korrigieren. Schließlich ging man dann mit einem 36:18 vom Platz. Nach diesem Spiel steht die SG Hofen/Hüttlingen mit 15:23 Punkten weiterhin auf dem neunten Tabellenplatz. Am nächsten Donnerstag steht schon das nächste Spiel gegen den TV Nellingen II an.