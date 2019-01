SG2H-Damen: Aus im Pokal

Die Handball-Württembergliga-Damen der SG Hofen/Hüttlingen haben in der dritten Runde im Verbandspokal beim Landesligisten HSG Böblingen/Sindelfingen eine bittere Pleite kassiert. Nach einer völlig misslungenen ersten Halbzeit ging es in der zweiten Hälfte lediglich noch um Schadensbegrenzung. Die hochmotivierte HSG setzte sich am Ende verdient mit 34:17 durch.

Die Gastgeberinnen waren von der ersten Minute an die tonangebende Mannschaft. Hochkonzentriert und ebenso motiviert bestritten sie diese Partie, in der es für sie offenkundig darum ging, die SG2H-Damen aus dem Pokal zu werfen. Die Hofen/Hüttlingerinnen wirkten aufgrund dieses stark aufspielenden Gegners mehr als verunsichert, so dass sogar einfachste Spielhandlungen zu unnötigen Ballverlusten führten. Schnell gerieten sie in Rückstand, der sich bis zum Halbzeitpfiff zu einem uneinholbaren 20:4 vergrößerte.

Nur noch Ergebniskosmetik

Nur noch um Ergebniskosmetik bemüht, gingen sie in die zweite Hälfte. Bei einem Spielstand von 34:17 ertönte dann der erlösende Schlusspfiff. Wieder einmal zeigten sich die ganz eigenen Gesetze des Pokals. Nachdem die SG2H-Damen in der zweiten Runde des Pokals einen höherklassigen Gegner rausgeworfen hatten, mussten sie sich ihrerseits nun dem Tabellenführer der Landesliga-Süd geschlagen geben. Aufgrund dieser sehr engagierten Leistung der HSG Böblingen/Sindelfingen stehen die Damen zu Recht im Final Four.