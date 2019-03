SG2H-Damen: Außenseiter beim Bundesliga-Nachwuchs

Die erste Damenmannschaft der SG Hofen/Hüttlingen hat an diesem Samstag eine schwere Auswärtsaufgabe zu bewältigen. Um 19 Uhr trifft der Handball-Württembergligist in der Sporthalle 1 auf den TV Nellingen 2.

Die Mannschaft von Trainer Gerd Mühlberger ist gut in das Jahr 2019 gestartet und man konnte fünf Punkte aus drei Spielen holen. Damit konnten sich die rot-grünen Damen aller Abstiegssorgen entledigen und bis auf einen Punkt an den sechsten Tabellenplatz herankommen.

In das Spiel am Samstag geht die Mannschaft aber als klarer Außenseiter. Der TV Nellingen 2 konnte zuletzt einen knappen Erfolg gegen den TV Reichenbach feiern und damit mit dem Tabellenführer gleichziehen. Der Meisterschaftskampf in der Württembergliga ist damit in vollem Gange und heiß wie seit langem nicht: gleich vier Mannschaften stehen aktuell punktgleich an der Tabellenspitze.

Ziel Aufstieg

Und der TV Nellingen ist eine der Mannschaften, die das Ziel Aufstieg dabei unumwunden ausgibt. Der Bundesliganachwuchs soll durch einen möglichen Aufstieg in die Baden-Württemberg-Oberliga näher an die Bundesliga herangeführt werden. Die junge Mannschaft von Vroni Goldammer ist technisch sehr gut ausgebildet und besticht durch ihren Tempohandball.

Allerdings zeigt der TVN auch immer wieder schwankende Leistungen. Dies zeigte sich unter anderem im Hinspiel gegen die SG2H.

Die SG konnte lange mit dem Favoriten mithalten und musste letztendlich sogar einem verlorenen Punkt hinterhertrauern, nachdem man fast die gesamte Spielzeit über in Führung lag. Für Samstag stehen die Vorzeichen jedoch schlechter: mit Jana Sauter, Anna Rieger und Steffi Vierkorn fehlen der Mannschaft gleich drei Spielerinnen, zusätzlich zu der langzeitverletzten Alica Eiberger.

Trotzdem will das Team alles in die Waagschale werfen und nach dem Punktgewinn in Hinspiel auch am Samstag das Spiel möglichst lange offen gestalten und den Favoriten ärgern.