SG2H benötigt die richtige Einstellung

Die Bezirksliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen gastieren am Sonntag zum bereits fünften Auswärtsspiel in Folge beim 1. Heubacher Handballverein. Anpfiff in der Sporthalle in Heubach ist um 17 Uhr.

Nach dem jüngsten Sieg beim starken TV Treffelhausen reisen die SG2H-Handballer mit breiter Brust nach Heubach. Die SG2H hofft an die engagierte Leistung anknüpfen zu können, um auch das Spiel gegen die heimstarken Heubacher positiv bestreiten zu können.

SG2H ist gewarnt

Wichtig wird es sein, die richtige Einstellung zu finden. Wie die SG bei der Auswärtsniederlage in Oberkochen bewiesen hat, kann man mit einer blutleeren Vorstellung bei jeder Mannschaft der Liga verlieren. Im Umkehrschluss ist sich die SG2H bewusst, dass man eben auch gegen jede Mannschaft gewinnen kann. Der 1. Heubacher HV steht momentan mit 0:8-Punkten am Tabellenende.

Doch am vergangenen Wochenende ließ der HHV durch eine sehr knappe Niederlage beim ungeschlagenen Tabellenführer Jahn Göppingen aufhorchen. Die SG2H ist also gewarnt, denn vor allem vor heimischen Publikum möchte der 1. HHV endlich seine ersten Punkte einfahren.

Die SG-Handballer werden alles daran setzen, beide Punkte zu entführen und hofft dabei in Heubach auf zahlreiche Unterstützung ihrer Fans.