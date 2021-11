SG2H bekommt Besuch aus Österreich

Die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen dürfen an diesem Sonntag ihr fünftes Spiel der laufenden Saison bestreiten. Hierzu empfängt die Spielgemeinschaft den österreichischen Ligakonkurrenten HC Hohenems in der heimischen Talsporthalle. Anpfiff der Partie ist um 18 Uhr.

Der HC Hohenems steht mit einer Punkteausbeute von 3:11 Punkten gerade auf dem neunten und somit vorletzten Platz der Landesligastaffel IV. Das letzte Spiel verloren die Österreicher knapp mit 24:27 gegen Wangen II. Die Grün-Roten vom Kappelberg und Kochertal konnten sich, durch eine Heimspielsichere Siegesserie, im oberen Tabellendrittel festsetzen und belegen mit einem Punktekonto von 6:2 den vierten Tabellenplatz. Dennoch gilt es, diesen Gegner nicht zu unterschätzen, da die Handballer des HC Hohenems in der laufenden Saison den Punktegewinn oftmals erschwerten und sich so erst nach langem Kampf geschlagen geben mussten. Speziell durch ihren variablen Angriffshandball, setzten die Österreicher ihre Gegner Woche für Woche unter Druck. „Wir müssen uns wieder mehr auf uns konzentrieren und jedem Gegner unser Spiel aufdrücken“, analysierte Co-Trainer Jan Eglauer nach dem zuletzt schwachen Auftreten gegen die Blisshards vom Bodensee. „Wenn wir eine kompakte Abwehr spielen und dadurch einige Ballgewinne erzielen können, können wir unser Tempospiel forcieren und durch leichte Tore unser Selbstbewusstsein im Torabschluss zurückgewinnen“, so Youngster Marius Haas. Nach den drei Siegen in Folge darf sich die SG2H keinesfalls auf ihrem Punktekonto ausruhen. Die Spielgemeinschaft aus Hofen und Hüttlingen zeigte in dieser Saison noch kein Spiel, in dem sie über 60 Minuten überzeugten. Deshalb gilt es auch wieder in dieser Woche am Torabschluss zu arbeiten, um mehr Selbstbewusstsein in das eigene Spiel zu bringen. Die Mannschaft zeigte sich bereits im Training am Montagabend heiß auf die kommende Partie und hofft in der heimischen Talsporthalle abermals um lautstarke Unterstützung der Fans.

Zutritt zur Halle kann nur nach Vorlage eines 3G-Nachweises und nach Angabe der Kontaktdaten per Luca- oder EventTracer-APP gewährt werden.