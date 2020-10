SG2H-Auswärtssieg zum Saisonstart

Am vergangenen Samstag startete für die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen die zweite Landesliga-Saison nach dem Aufstieg. Zum Auftakt reiste die SG2H zur Oberliga-Reserve der TSG Söflingen. In einer engen und spannenden Partie behielten die Grün-Roten beim 30:25 (10:11)-Auswärtserfolg verdient die Oberhand.

Die Jungs des Trainergespanns Adam/Pharion freuten sich darauf endlich wieder zum harzigen Leder greifen zu dürfen. Aufgrund der sehr langen Vorbereitung und nur einem Trainingsspiel wusste man nicht so recht wo man steht. Zielsetzung war es das Auftaktspiel unbedingt zu gewinnen. Dass dies kein Selbstläufer werden würde war klar, hatte man sich doch in der abgebrochenen Saison nur knapp bei der TSG Söflingen durchsetzen können. Das Spiel begann zunächst sehr ausgeglichen. Über das 3:3 und das 6:6 konnte sich keine Mannschaft bis zum Pausenpfiff einen Vorteil erarbeiten. Beim 11:10 aus Sicht der Gastgeber wurden die Seiten gewechselt.

Trainer Adam appellierte in der Kabinenansprache an seine Jungs im Angriff etwas geduldiger und mit mehr Zug zum Tor zu spielen. Nach Wiederanpfiff sollte sich jedoch am Spielgeschehen nicht viel ändern. Söflingen legte wieder vor und die SG2H glich postwendend wieder aus. Bis zum Stand von 22:22 stand das Spiel nach wie vor aufs Messers Schneide. In dieser Phase konnte sich nun der Torhüter-Youngster Knauß ein ums andere Mal auszeichnen und seine Vorderleute zogen durch einen 3:0-Lauf sieben Minuten vor dem Ende das erste Mal in dieser Partie davon. Die letzten Minuten konnte der Abstand gehalten werden und bis zum Ende sogar noch auf fünf Tore ausgebaut werden. Letztendlich siegte die SG2H aufgrund einer starken Phase zum Ende des Spiels verdient mit 30:25.

Am kommenden Sonntag empfängt die SG Hofen/Hüttlingen in der heimischen Talsporthalle mit der HSG Friedrichshafen-Fischbach einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt.

Dort will man unbedingt erneut erfolgreich sein, um sich gleich zu Saisonstart ein kleines Polster auf die Abstiegsplätze zu erarbeiten. Corona-bedingt wird die SG2H ihre Heimspiele zunächst ohne Zuschauer bestreiten.